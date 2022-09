Das teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Tracy, die Russisch spricht, dient derzeit als US-Botschafterin in Armenien. Zuvor war sie den Angaben zufolge leitende Beraterin für Russland im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des US-Außenministeriums und als stellvertretende Missionsleiterin in der US-Botschaft in Moskau tätig.