Was in den vergangenen Stunden geschah Der Gouverneur der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine hat Kiew einen Angriff auf russisches Territorium vorgeworfen. Zwei Menschen seien verletzt und mehrere Häuser beschädigt worden, teilte Wjatscheslaw Gladkow am Montagabend im Messengerdienst Telegram mit. Das Bombardement habe das Dorf Schurawljowka getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Anfang April hatten den Angaben zufolge zwei ukrainische Kampfhubschrauber im Gebiet Belgorod auch ein Öllager beschossen und in Brand gesetzt. Die Ukraine hat das weder bestätigt noch dementiert. Russland hatte der Ukraine angesichts des Beschusses damit gedroht, in der Hauptstadt Kiew wieder verstärkt Kommandostellen für Raketenangriffe ins Visier zu nehmen.

Das sagt Kiew Moskau wird mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keinen Erfolg haben. Binnen zwei Monaten hätten die russischen Streitkräfte mehr als 1100 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, unzählige Fliegerbomben sowie Artillerie. Einige ukrainische Städte und Gemeinden seien bis auf die Grundmauern zerstört worden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die auf Telegram veröffentlicht wurde. »Aber sie haben nichts erreicht. Und sie werden nichts erreichen.«

Im Osten des Landes hätten die russischen Einheiten nicht »einen Krümel« Unterstützung gesehen, auf die sie so sehr gesetzt hätten. In den Städten Cherson, Kachowka, Melitopol, Enerhodar oder anderen, die von russischen Truppen eingenommen worden seien, hätten sich die Menschen den Streitkräften Russlands nicht gebeugt.

Das sagt Russland Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet die Gefahr eines Konflikts mit Nuklearwaffen derzeit als ernst. Die zentrale Position Russlands sei es, diese Bedrohung auszuschließen, sagte Lawrow in einem Interview des Staatsfernsehens laut einer auf der Seite des Außenministeriums veröffentlichten Mitschrift. »Ich möchte diese Risiken nicht künstlich erhöhen. Viele würden das gern tun. Die Gefahr ist ernst, real. Und wir dürfen sie nicht unterschätzen.«

Der Außenminister sagt zudem, dass der Ukraine-Konflikt mit einer Vereinbarung mit der Regierung in Kiew enden werde. Der Inhalt hänge von der militärischen Situation ab. Lawrow kritisiert zugleich das Verhalten der ukrainischen Regierung in Bezug auf Friedensgespräche: Die Ukraine täusche Verhandlungen nur vor. (Lesen Sie hier mehr)

Russland betrachtet Waffenlieferungen der Nato an die Ukraine als berechtigte Angriffsziele für sein Land. Das sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Außenministerium am Montagabend auf seinem Telegram-Kanal teilte. Lager, auch in der Westukraine, seien bereits mehr als einmal zu solchen Zielen geworden. »Wenn die Nato über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss.«

Außerdem behauptete Lawrow, dass die USA und Großbritannien die Verhandlungen mit der Ukraine bremsten. Man wisse mit Sicherheit, dass »weder London noch Washington« dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj raten würde, die Verhandlungen zu beschleunigen. »Sie raten Selenskyj jedes Mal, seine Position zu verschärfen.«

DER SPIEGEL

Russland hat der ukrainischen Regierung vorgeworfen, Zivilisten am Verlassen des belagerten Industriegeländes Asow-Stahl in Mariupol zu hindern. Trotz der Ankündigung einer Feuerpause habe niemand den von Russland vorgeschlagenen Fluchtkorridor genutzt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montagabend mit. »Die Kiewer Behörden haben diese humanitäre Operation erneut auf zynische Weise untergraben.«

Internationale Reaktionen Großbritannien verzichtet im Rahmen eines Freihandelsabkommens auf Zölle für Waren, die aus der Ukraine stammen. Die Zölle würden vorübergehend auf null Prozent gesetzt und sämtliche Einfuhrquoten abgeschafft, teilt die britische Regierung mit. Die Maßnahme erfolge auf Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Schritt solle die Wirtschaft in der Ukraine stützen. Die derzeitigen Zölle auf ukrainische Waren in Großbritannien betragen rund 22 Prozent. Der SPD-Politiker Michael Roth den Antrag der CDU/CSU-Fraktion für eine Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine kritisiert. »Diesen Versuch von CDU und CSU, bei so einem sensiblen Thema die Koalition spalten zu wollen, finde ich tendenziell schäbig«, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Nachrichtenagentur dpa. Der Bundestag müsse genutzt werden, um der Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu geben.

Roth befürwortete grundsätzlich die Lieferung schwerer Waffen aus Nato-Staaten. Auch für eine direkte Lieferung schwerer Waffen durch die deutsche Industrie zeigte Roth sich offen. Dabei müssten Fragen wie Ausbildungsmöglichkeiten, sicherer Transport und Möglichkeiten zur Wartung abgewogen werden. Wirtschaftliche Reaktionen Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat der Ukraine die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern angeboten. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegen. Danach beinhaltet das Angebot auch die Ausbildung der Besatzung in Deutschland, Training für die Instandsetzung, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition.

Bild vergrößern Zentrale von Rheinmetall in Düsseldorf Foto: INA FASSBENDER / AFP

Zuerst hatte die »Welt« über das Angebot berichtet. Nach Informationen der Zeitung wurde die Genehmigung der Lieferung Ende vergangener Woche beim zuständigen Wirtschaftsministerium beantragt. Der Bundesregierung liegt auch noch ein weiterer Antrag von Rheinmetall vor, 100 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland liefern zu dürfen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Montag gesagt, darüber werde »zeitnah« entschieden. In der Koalition ist die direkte Lieferung von Panzern aus Deutschland in die Ukraine umstritten. Die russische Invasion in die Ukraine hat die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine erheblich gestört. Die Getreideernte werde in diesem Jahr aufgrund reduzierter Aussaatflächen nach der Invasion voraussichtlich um rund 20 Prozent niedriger ausfallen als 2021, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montagabend in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Die Ukraine sei der weltweit viertgrößte Produzent und Exporteur von Agrargütern, hieß es weiter. Ein reduziertes Getreideangebot aus der Ukraine werde Inflationsdruck erzeugen und den globalen Getreidepreis in die Höhe treiben. Was heute passiert In Moskau empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin den Uno-Generalsekretär António Guterres in Moskau.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz Amtskollegen und Militärvertreter von bis zu 40 Nationen zu Gesprächen über die künftige und langfristige Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte. Unter den Teilnehmenden ist auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Für 10 Uhr ist die Eröffnungsrede geplant, für 16 Uhr die Schlussrede.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki besucht Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin zu einem Arbeitstreffen . Die beiden Politiker würden Fragen im Zusammenhang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine erörtern, darunter auch mögliche Antwort europäischer Länder, hatte ein Regierungssprecher am Montag in Warschau gesagt.

Am Abend soll sich in Berlin der Koalitionsausschuss voraussichtlich mit Themen rund um den Ukraine-Konflikt beschäftigen.