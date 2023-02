Verdächtige Explosionen im Öllager

Einer der Vorfälle könnte mit einem Brand auf dem Gelände einer Ölraffinerie in der Stadt Tuapse an der Schwarzmeerküste zusammenhängen. Nach Angaben der Stadtverwaltung war das Feuer angeblich in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude ausgebrochen. Zwischenzeitlich habe sich auf 200 Quadratmeter ausgebreitet, mittlerweile sei es gelöscht. Es gibt Berichte, wonach es auf dem Gelände im Abstand von wenigen Sekunden zwei Explosionen gegeben habe. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Brand, machte aber keine weiteren Angaben.