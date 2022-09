Logistische Schwierigkeiten bei der russischen Offensive

Bei Moskaus Militäreinsatz in der Ukraine hatten sich zuletzt neben den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte erhebliche Mängel in der russischen Armee gezeigt. Einige Fachleute gehen davon aus, dass die Logistik das schwache Glied in der russischen Armee ist. Sie führen die Probleme bei der russischen Offensive zum Teil auf die logistischen Schwierigkeiten zurück.

In dieser Woche hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Teilmobilmachung von Hunderttausenden Menschen angekündigt. Dies stellt eine große organisatorische Herausforderung dar. Die Reservisten müssen aus allen Teilen des großen Landes einberufen, ausgerüstet, zu Trainingszentren und anschließend an die Front gebracht werden.