Mehr als 24 Stunden Revolte, dann war der Aufstand der Wagner-Söldner gegen die Führung in Moskau wieder vorbei. Aufnahmen sollen am Samstagabend den Rückzug der Söldnertruppe und ihres Chefs Jewgeni Prigoschin aus Rostow am Don zeigen. Teile der Bevölkerung jubelten den Söldnern zu. Danach kehrte in der südrussischen Millionenstadt wieder Ruhe ein.

Aber wie haben die Menschen in Rostow die Ereignisse vom Wochenende wahrgenommen?

Dimitiri, Anwohner

»Es war beängstigend und dann endete es ziemlich plötzlich. Alle sind froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Und dass es am Ende nicht zu einer militärischen Konfrontation gekommen ist. Zum Glück sind Prigoschin und seine Kämpfer einfach in ihre Lager zurückgegangen.

Es gibt offenbar sehr ernste Probleme in diesem Land, und die müssen gelöst werden. Menschen, die es nicht mehr ertragen können, greifen zu solch radikalen Methoden wie Prigoschin.«

Natalya, Anwohnerin:

»Das Ganze war unerwartet und irgendwie unverständlich. Und es war natürlich sehr, sehr stressig. Heute erholen wir uns von diesem Stress. Ich hatte Gefühle der Angst, der Panik, weil nicht klar war, was passieren wird und was zu erwarten ist."

Denis, Anwohner

»Wie kann man in einer Situation, in der wir uns mitten im Konflikt mit einem anderen Land befinden, auch noch einen internen Krieg verursachen? Das habe ich nicht verstanden.«

»Reporter: Wie schätzen Sie die Situation ein?«

»Für mich war es quasi Erpressung. Aber ich denke, es wären keine ernsthaften Aktionen unternommen worden, bei denen Zivilisten zu Schaden gekommen wären. Das Ganze hat sich ruhig und friedlich genug gelöst. Aber es wäre natürlich besser gewesen, wenn es nicht zu dieser Situation gekommen wäre. Wenn es möglich war, dass Truppen - keine russischen Truppen, sondern eine private Militärgruppe - in die Stadt einmarschiert und mehrere Einrichtungen beschlagnahmt, dann muss man das meiner Meinung nach noch einmal überdenken.«

Am Montagmorgen hat das russische Verteidigungsministerium Videoaufnahmen von Verteidigungsminister Sergej Schoigu verbreitet. Das 47 Sekunden lange Video ohne Ton soll Schoigu bei einem Truppenbesuch zeigen. Es wurden allerdings keine Angaben gemacht, von wann die Aufnahmen stammen.

Von Schoigu am Wochenende in der Öffentlichkeit jede Spur gefehlt. Prigoschin hatte schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben und seine angeblichen militärischen Verfehlungen als Grund für den Aufstand genannt. Offenbar sollen die Veröffentlichung der Aufnahmen nahelegen, dass Putin weiter an Schoigu festhält.