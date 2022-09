Russland nach Putins Teilmobilmachung »Wir sind kein Fleisch!«

In Wolgograd (früher Stalingrad) wurde Medienberichten zufolge ein 63-jähriger, an Diabetes erkrankter Mann eingezogen – obwohl offiziell nur bis 55-Jährige kämpfen sollen. In der Region Burjatien trifft es einen Vater von fünf Kindern. In Jakutien in Sibirien muss Republikchef Aissen Nikolajew einräumen, dass Fehler gemacht worden seien in den Wehrkreisämtern. »Es wurden Reservisten fehlerhaft eingezogen, sie müssen zurückgeschickt werden.«

Die Analysten des Institute for the Study of War (ISW) schreiben: »Das russische Mobilisierungssystem (…) wird vermutlich sogar daran scheitern, die Mobilisierungsreserven von schlechter Qualität zu produzieren, die Putins Pläne vorgesehen hätten«. Selbst von offiziellen russischen Stellen mehrt sich Kritik am anscheinend chaotischen Vorgehen des Militärs bei der Teilmobilmachung. Der Chef des Menschenrechtsrats beim russischen Präsidenten, Waleri Fadejew, fordert Verteidigungsminister Schoigu auf, das »Knüppelsystem« vieler Einberufungsstellen im Land zu beenden.