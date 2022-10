Das ist »Putins Krieg«, heißt es ziemlich einhellig über den russischen Angriff auf die Ukraine. Für den langjährigen SPIEGEL-Korrespondenten Christian Neef ist das zu einfach. Er berichtet seit 40 Jahren aus und über Russland. Neef sagt: »Es ist ein Krieg der russischen Gesellschaft.«

In dieser Folge von »SPIEGEL Daily« schaut Neef in die Geschichte, um Erklärungen zu finden: »Angst und Schweigen halten Russland seit mehr als hundert Jahren zusammen.« Was das für eine mögliche Zukunft nach Putin bedeutet, das hören Sie im Podcast.

