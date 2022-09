Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Gorbatschow laut Kremlangaben in einem Telefonat mit Putin gewürdigt. Demnach verwies Erdoğan in dem Gespräch auf dessen »bedeutende Rolle« in Russlands jüngster Geschichte und in der Welt.

Am frühen Nachmittag soll der ehemalige Staats- und Parteichef auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster in der Nähe des Stadtzentrums neben seiner Frau Raissa bestattet werden. Ein Staatsbegräbnis gab es nicht – anders als nach dem Tod des Präsidenten Boris Jelzin (1931-2007). Deutschland wird durch den Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten.