»Admiral Wladimirsky« Russland nutzt Forschungsschiff offenbar zum Ausspionieren von Windparks

Den Angaben zufolge soll sich die »Admiral Wladimirsky« insgesamt mehrere Wochen in der Ostsee, im Großen Belt, im Kattegat und in der Nordsee in der Nähe bereits gebauter oder geplanter Windparks aufgehalten haben. Ein mögliches Ziel für Sabotageakte könnten demnach etwa Seekabelstränge sein, mit denen sich ganze Windparks vom Netz nehmen ließen.

Russlands Botschafter in Norwegen reagiert

Wie die Sender bereits zuvor berichtet hatten, sollen in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 50 russische Schiffe in verdächtige Aktivitäten in den Nordmeeren verwickelt gewesen sein. Zuletzt hatten etwa Belgien und die Niederlande mitgeteilt, russische Marineaktivitäten in der Nähe von Nordseewindparks registriert zu haben.