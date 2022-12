Der Kreml bestätigte am Mittag indirekt die Explosionen. Russischen Medienberichten zufolge soll Präsident Wladimir Putin über die Vorfälle informiert worden sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow habe Journalisten auf eine entsprechende Frage geantwortet, der Präsident erhalte »regelmäßig Informationen über alles, was passiert«, berichtet unter anderem das russische Portal »Daily Storm« . Peskow sagte demnach weiter, dass er keine genauen Informationen zu den Vorfällen habe und verwies an das Verteidigungsministerium. Weitere Informationen zu den Hintergründen oder Opferzahlen wurden jedoch nicht genannt.