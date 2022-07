Der russische Oligarch Juri Woronow ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag tot aufgefunden worden. Der 61-Jährige mit angeblichen Verbindungen zum russischen Staatskonzern Gazprom soll demnach mit einer Schusswunde am Kopf im Swimmingpool seiner Villa in einem Vorort von St. Petersburg entdeckt worden sein. Eine Pistole sowie leere Patronenhülsen lagen laut dem britischen Boulevard-Blatt »Daily Mail« am Beckenrand. Auch russische Webseiten berichteten über den Fall.