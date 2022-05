Mehr als drei Monate dauert es, bis sich zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine hochrangige Regierungsvertreterin Frankreichs in der Ukraine blicken lässt: Am Montag endlich ist Catherine Colonna in das kriegsgebeutelte Land gereist, und der Zufall will, dass der Besuch der neuen Außenministerin aus Paris mit dem tragischen Tod eines jungen französischen Journalisten in der Region Luhansk zusammenfällt. Der Fernsehreporter soll durch russischen Beschuss getötet worden sein.

Bild vergrößern Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna besucht eine Massengrab im Kiewer Vorort Butscha (am 30. Mai) Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Der Zufall kann so zynisch sein: An diesem Tag hat er den Krieg plötzlich ganz nah an Frankreich herangerückt. Sonst wird er dort zwar intensiv, aber doch wie ein weit entfernter Konflikt verfolgt, der »an den Toren Europas« spielt, wie es in den Pariser Medien immer heißt. Nicht: in Europa.

Distanz abbauen, Nähe zeigen – Zweifel zerstreuen. Das genau ist es, was Catherine Colonna tun will. »Frankreich ist an Ihrer Seite, gemeinsam mit seinen Freunden und Verbündeten«, versichert die Ministerin den Ukrainern, als sie den Kiewer Vorort Butscha besucht, wo die russische Armee im März ihr blutiges Massaker an Zivilisten verübt hat. Colonna verweist darauf, dass Frankreich als erstes Land Ermittler zur Aufklärung der mutmaßlichen Kriegsverbrechen nach Butscha entsandt hat. Außerdem hat sie Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen als Gastgeschenke dabei; Waffen liefert Frankreich ja schon. Später trifft sie in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Gespräch.

Frankreich versucht eine diffizile geopolitische Gratwanderung Das muss von französischer Seite für den Moment genügen. Denn Selenskyjs Amtskollege Emmanuel Macron lässt, ebenso wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz, in Kiew weiter auf sich warten. Genau wie Scholz steht der französische Präsident auf dem Standpunkt, er werde Selenskyj erst besuchen, wenn er damit konkret dem Frieden diene. Abgesehen davon ist Frankreich seit Wochen so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass es dort – anders als an Scholz in Deutschland – wenig Kritik an Macrons Ukraine-Kurs gibt.

Bild vergrößern Macron und Scholz ließen sich vor einem Brandenburger Tor in Ukraine-Farben ablichten, wollten aber bisher nicht nach Kiew reisen Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Mit jeder Woche, die der Krieg andauert, wird dennoch immer klarer: Auch Frankreich versucht in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine diffizile geopolitische Gratwanderung – wohlwollend ausgedrückt. Weniger wohlwollend betrachtet, wirkt die französische Haltung wie ein Zaudern gegenüber dem russischen Aggressor, wie ein Versuch der Beschwichtigung des Kreml-Herrschers Wladimir Putin. Diese Ambivalenz wiederum nährt bei den Ukrainern ebenso wie bei manchen osteuropäischen Partnern des deutsch-französischen EU-Führungsduos die Zweifel, die Ministerin Colonna zu zerstreuen sucht.

Es ist Macron selbst, der für Argwohn sorgt. In dem Krieg dürfe »Russland nicht siegen«, aber auch keine »Erniedrigung« erfahren, also keine demütigende Niederlage, sagte der Staatschef Anfang Mai bei einer Rede vor dem Europäischen Parlament. Dieser Wille, Moskau zu schonen, erinnert an Scholz' Position und hebt sich deutlich ab von der US-amerikanischen Strategie, die gerade darauf aus ist, dass Putin mittels einer schweren Niederlage abgestraft wird. Macron hofft offensichtlich, eine Einigung vermitteln zu können Im Gegensatz zu US-Präsident Joe Biden und vielen osteuropäischen Staatenlenkern will Macron Putin auch diplomatisch nicht isolieren. Im Winter hatte der französische Präsident noch gehofft, den Krieg durch seine innenpolitisch erprobte Taktik des stundenlangen Müderedens von Gesprächspartnern abwenden zu können. Macron telefonierte ständig mit Putin, wohl auch in der Hoffnung, Pariser Pläne für eine »neue europäische Sicherheitsarchitektur« unter Einschluss Russlands zu retten. Seit Putins Überfall auf die Ukraine Ende Februar sind Macrons Kontakte zum russischen Präsidenten zwar seltener. Doch auch nachdem Frankreich wie Russland mehrere Dutzend Diplomaten der jeweiligen Gegenseite ausgewiesen haben, soll der Gesprächsfaden auf höchster Ebene nicht abreißen. Genau wie Scholz hofft Macron offensichtlich, eine Einigung zwischen Putin und Selenskyj vermitteln zu können – wie auch immer die dann aussehen könnte.

Bild vergrößern Macron und Putin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kreml am 7. Februar Foto: POOL / REUTERS

Erst am Wochenende telefonierten Macron und Scholz gemeinsam 80 Minuten lang mit Putin. Sie drängten auf einen Waffenstillstand und zu »ernsthaften direkten Verhandlungen« mit Selenskyj. Putin habe versichert, angesichts der angespannten Lebensmittelversorgung in manchen Erdteilen, »den Getreideexport aus der Ukraine, insbesondere auf dem Seeweg, ermöglichen zu wollen«, teilte das deutsche Kanzleramt später mit. Der Kreml allerdings stellte nach dem Gespräch klar, dass Putin dem deutsch-französischen Duo keine so weitreichenden Zusagen gemacht hatte und im Übrigen die Schuld an der heraufziehenden Hungerkrise in den westlichen Sanktionen gegen Russland sehe.

Manche EU-Staatenlenker halten Macrons gutes Zureden für sinnlos, wenn nicht für kontraproduktiv. Nicht alle gehen dabei so weit wie der rechte polnische Premierminister Mateusz Morawiecki, der Macron in herzlicher Abneigung verbunden ist: »Präsident Macron, wie oft haben Sie mit Putin verhandelt? Und was haben Sie erreicht?«, ätzte Morawiecki im Frühjahr. »Würden Sie auch mit Hitler, Stalin und Pol Pot verhandeln?«

Bild vergrößern Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Montag in Kiew Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Immerhin: Obgleich Macron mit Putin spricht, liefert sein Land Waffen, damit sich die Ukraine verteidigen kann. In welchem Ausmaß genau, hält Paris geheim. Bekannt ist, dass Frankreich Panzerabwehrraketen vom Typ Milan liefert, sowie Caesar-Artilleriesysteme, an denen ukrainische Soldaten in Frankreich ausgebildet werden. Das wird in Kiew auch honoriert: »Frankreich stellt hier echte Hilfe, die umso wichtiger ist, als es in Paris keine Diskrepanz gegeben hat zwischen den politischen Zusicherungen und ihrer Umsetzung«, sagt die ukrainische Vize-Premierministerin Olha Stefanyschyna. Das darf als Seitenhieb auf Deutschland verstanden werden. »Jedes Zögern wäre ein Zeichen von Schwäche«

Bild vergrößern Macron am Montag beim EU-Gipfel in Brüssel Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP