Es ging um einen Malwettbewerb für Kinder

Alexej Gorinow hatte im März Russlands Militäreinsatz in der Ukraine kritisiert. Er forderte bei einer Sitzung des Bezirksparlaments, auf einen Malwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis zu verzichten, solange in der Ukraine »jeden Tag Kinder sterben«. Gorinow sprach in der Diskussion zudem von »Krieg« – und nicht wie offiziell vom Kreml vorgegeben von einer »militärischen Spezial-Operation«. Die Sitzung wurde gefilmt und auf der Video-Plattform YouTube verbreitet . Gorinows Worte wurden somit vom Gericht als öffentlich verbreitet gewertet.

Der Politiker wurde auf Grundlage eines vor wenigen Monaten erlassenen Gesetzes verurteilt, das angebliche »Fake News« über Russlands Armee unter Strafe stellt. Anfang März wurden für die »Verbreitung falscher Informationen« über die russische Armee bis zu 15 Jahre Haft eingeführt . Nach Ansicht von Aktivisten soll der Straftatbestand Kritiker der russischen Invasion zum Schweigen bringen. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine haben unter Berufung auf das Gesetz bereits mehrere Verfahren begonnen. Gorinows Strafe ist mit Abstand die härteste, die bislang verhängt wurde.