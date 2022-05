Maria Aljochina ist schon häufig mit der russischen Obrigkeit in Konflikt geraten. Trotz mehrfacher Festnahmen und immer neuer Anschuldigungen blieb die Aktivistin der Punkband Pussy Riot in ihrem Heimatland – bisher. Ihrem Anwalt zufolge hat Aljochina Russland nun verlassen, obwohl sie zuletzt unter polizeilicher Überwachung stand. Aljochina befinde sich nicht mehr auf russischem Staatsgebiet, sagte ihr Anwalt Daniil Berman am Dienstagabend laut Angaben der Agentur Interfax.