Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny klagt über zunehmende Rückenschmerzen als Folge seiner Einzelhaft. »Du sperrst einen Menschen in eine isolierte Strafzelle, wo er 16 Stunden am Tag entweder stehen oder auf einem eisernen Hocker sitzen kann. In einem Monat tut unter diesen Bedingungen selbst einem gesunden Menschen der Rücken weh«, ließ der Oppositionspolitiker am Montag über seine sozialen Netzwerke mitteilen. Schon seit drei Monaten sei er praktisch ständig in Einzelhaft.