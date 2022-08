Fast ein halbes Jahr nach dem Beginn seines Überfalls auf die Ukraine veranstaltet Russland internationale Armeespiele. Unter den Teilnehmern sind Panzereinheiten aus knapp zwei Dutzend Ländern.

Der diesjährige »Panzer-Biathlon« werden an diesem Samstag beginnen und zwei Wochen lang dauern, teilte Russlands Verteidigungsministerium mit. Soldaten aus insgesamt 22 Ländern sollen sich bei dem Wettkampf etwa im Panzer-Fahren, an Schießständen und in Hindernis-Parcours messen, heißt es auf einer eigens eingerichteten Homepage.