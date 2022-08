Russland hat dem befreundeten Serbien im Konflikt mit dem angrenzenden Kosovo seinen Rückhalt versichert. »Wir unterstützen Serbien absolut«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax in Moskau. »Wir unterstützen die friedliche und konstruktive Position Belgrads in diesem Zusammenhang.« Neue Reiseregeln für im Kosovo lebende Serben, die am Wochenende zu schweren Spannungen geführt hatten, bezeichnete der Kremlsprecher als »absolut unberechtigte Forderungen« von kosovarischer Seite.