Folge der Russlandsanktionen Medwedew warnt Europäer vor eigener Zahlungsunfähigkeit

Russlands Ex-Präsident Dmitrij Medwedew hat Europa davor gewarnt, bei einer Zahlungsunfähigkeit seines Landes selbst in große wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten. »Die Zahlungsunfähigkeit Russlands könnte zur Zahlungsunfähigkeit Europas werden«, schrieb der Vizechef des russischen Sicherheitsrats im Nachrichtenkanal Telegram.

Zugleich warf er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, sein Land in den Bankrott treiben zu wollen. Das sei die »geheime Absicht der Masochisten aus Brüssel«. Von der Leyen hatte sich zu einem sechsten Sanktionspaket geäußert, das die EU gerade gegen Russland vorbereitet: »Wir sehen uns weiter den Bankensektor an, insbesondere die Sberbank, die allein 37 Prozent des russischen Bankensektors ausmacht«, sagte sie der »Bild am Sonntag«.