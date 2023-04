Damit wiederholte Lawrow Vorwürfe, die Russland so oder so ähnlich schon mehrmals erhoben hat – und die Russland in dem Konflikt statt als Angreifer als Getriebenen darstellen. Dass Russland in dem Krieg der Aggressor ist, sieht eine überwältigende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft so. Uno-Generalsekretär António Guterres sprach bei der Sitzung denn auch von den Verheerungen durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Die völkerrechtswidrige russische Invasion in der Ukraine habe »massives Leiden und die Verwüstung des Landes« angerichtet, sagte Guterres in Anwesenheit Lawrows.