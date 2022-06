Hinter der Floskel steckt eine Lesart, der der Kreml seit Längerem folgt. So wird der von Russland völkerrechtswidrig begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine umgedeutet als längerer Konflikt, an dem die Nato ihre Teilschuld trage. Auch die jüngeren Beschlüsse des G7-Gipfels und des nun beendeten Nato-Gipfels in Madrid pflegte Lawrow in diese Sicht ein.