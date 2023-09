Laut dem »New York Times«-Bericht kannten sich Surowikin und Prigoschin aus ihrer Zeit im Syrienkrieg. Dementsprechend euphorisch soll Prigoschin im vergangenen Oktober auf die Berufung seines Kollegen zum Oberbefehlshaber reagiert haben. Seit Gerassimow übernommen hatte, wurde das Verhältnis zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium schlechter. Gerassimow war es neben Verteidigungsminister Sergej Schoigu auch, dessen Rückzug Prigoschin beim »Marsch auf Moskau« forderte.

Inzwischen ist die Militärführung in Moskau auch über Prigoschin-Unterstützer hinaus in die Kritik geraten. Das liegt an ausbleibenden Erfolgen der russischen Truppen und wiederholten Erfolgsmeldungen aus Kiew. Zuletzt berichtete das Institute for the Study of War (ISW), dass ukrainische Einheiten stellenweise bereits die Surowikin-Linie überschritten hätten.