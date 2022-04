Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Denkbar sei laut USNI, dass die Delfine zur Abwehr feindlicher Taucher eingesetzt werden sollen, die versuchen könnten, in den Hafen einzudringen und Kriegsschiffe zu sabotieren. Viele davon seien derzeit außer Reichweite ukrainischer Raketen. Auch werden Delfine trainiert, Minen entschärfen zu können. Angesichts ihres hervorragenden Gehörsinns sind die Meeressäuger in der Lage, gefährliche Gegenstände aufzuspüren.

Laut dem US Naval Institute, das in Annapolis im Bundesstaat Maryland sitzt, entwickelte die sowjetische Marine während des Kalten Krieges mehrere Programme mit Meeressäugern, darunter eines mit sogenannten Kampfdelfinen nahe Sewastopol. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei dieses an das ukrainische Militär gegangen. Und dann wieder an Russland zurück: Als Folge der russischen Annexion der Halbinsel Krim 2014 erlangten die Kremltruppen wieder Kontrolle über die Schwarzmeer-Delfine.