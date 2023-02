Am Ende seiner Rede zur Lage der Nation kündigte Kremlchef Wladimir Putin an, Russlands Beteiligung am Atomwaffen-Kontrollvertrag »New Start« mit den USA auszusetzen. Es handele sich bei der Aussetzung nicht um einen Ausstieg, präzisierte er. Aber worum geht es bei dem Abkommen überhaupt? Und was bedeutet seine Aussetzung für die globalen Abrüstungsbemühungen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.