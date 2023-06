Freitagnacht 23:20 Uhr im russischen Staatsfernsehen.

Moderator Rossija 24:

»Wir unterbrechen nun unsere Nachrichten-Sendung und werden sie später fortsetzen. Es folgt eine Erklärung des Verteidigungsministeriums. ›Alle in den sozialen Medien verbreiteten Erklärungen, die Jewgenij Prigoschin zugeschrieben werden, und die Videos über angebliche Angriffe auf die Lager der Wagner-Truppen sind falsch und stellen nichts anderes als eine Provokation dar. Es werden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen.‹«

Spätestens nun ist klar: Die Spannungen zwischen der russischen Militärführung der Söldnertruppe Wagner eskalieren. Im südlichen Teil der Millionenstadt Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine stehen am Morgen Panzer der Wagner-Gruppe auf den Straßen. Jewgenij Prigoschin, Anführer der 25.000 Mann starken Truppe richtet sich gegen Wladimir Putin.

Jewgenij Prigoschin, Anführer Wagner-Truppen:

»Wir sind im (Rostower Militär-)Hauptquartier. Es ist 7.30 Uhr. Wir haben die militärischen Objekte von Rostow (am Don) unter unsere Kontrolle gebracht, einschließlich eines Flugplatzes.«

Grund für das Vorgehen sei laut Prigoschin die Unfähigkeit der russischen Militärführung, fehlende Munitionslieferungen und wiederholte Angriffe auf Wagner-Söldner durch russische Streitkräfte. Moskau dementiert die Angriffe – doch Prigoschin verlor offenbar die Geduld. Am Samstagmorgen lässt er am stellvertretenden Verteidigungsminister Jewkurow und Generalleutnant Alekseyev seine Wut aus.

Jewgenij Prigoschin, Chef Söldnergruppe Wagner:

»Ihr trefft Zivilisten. Ihr tötet Zivilisten. Ihr habt gerade einen Bus voller Menschen zerstört. Und Sie fühlen sich nicht einmal schuldig.«

Junus-bek Bamatgirejewitsch Jewkurow, stellv. Verteidigungsminister Russland:

»Das höre ich zum ersten Mal.«

Jewgenij Prigoschin, Chef Söldnergruppe Wagner:

»Noch einmal. Wir sind hierhergekommen und wollen den Generalstabschef (Waleri Gerassimow) und Schoigu (russischer Verteidigungsminister) sehen. Bis sie hierherkommen, werden wir hierbleiben, wir werden die Stadt Rostow blockieren und nach Moskau gehen.«

In Moskau wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, vor dem Wagner-Hauptsitz in Sankt Petersburg hat sich mittlerweile schwer bewaffnete Polizei positioniert. Den Wagner-Mitgliedern verspricht die russische Regierung Straffreiheit, sollten sie sich nicht an dem Aufstand beteiligen. Im russischen Staatsfernsehen fand Putin drastische Worte.

Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Wir werden unser Volk und unsere Staatlichkeit vor jeder Bedrohung schützen, auch vor Verrat von innen. Was wir jetzt erleben, ist Verrat. Unangemessene Ambitionen und persönliche Interessen führen zu Verrat, Staatsverrat und Verrat am eigenen Volk und an der gemeinsamen Sache.«

Laut eigenen Angaben haben die Wagner-Truppen einen russischen Militärhubschrauber abgeschossen. Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen unterdessen unvermindert weiter. In der Nacht zu Samstag schlugen Raketen in Kiew ein und töteten mindestens drei Menschen.