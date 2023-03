Nicht die Tötung eines Menschen war das Problem, sondern offensichtlich, dass er öffentlich darüber geredet hat. In Russlands äußerstem Osten hat ein Soldat in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen gestanden – und ist daraufhin wegen Verbreitung von »Falschinformationen« zu fünfeinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info am Donnerstag unter Berufung auf einen entsprechenden Eintrag im Register des Militärgerichts in der Region Chabarowsk mit. Zudem berichtete das unabhängige Nachrichtenportal »Meduza« auf Telegram.