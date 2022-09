Bericht der US-Geheimdienste Russland soll 300 Millionen Dollar für Einfluss auf ausländische Politiker ausgegeben haben

Seit 2014 hat Moskau nach US-Angaben Hunderte Millionen Dollar an Parteien, Beamte und Politiker in mehr als zwei Dutzend Ländern überwiesen. Washington richtet deutliche Worte an die Beteiligten.