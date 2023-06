Moskau und Kiew weisen sich gegenseitig die Schuld an der Explosion am Staudamm zu. Laut Kiews Geheimdienst hatten die Russen an Schleusen und Pfeilern explosives Material angebracht und zwei mit Sprengstoff gefüllte Militärlaster auf dem Damm platziert. Beweise dafür gab es allerdings nicht. Geheimdienste prüfen die Indizien. Laut den Briten etwa ist es noch zu früh für ein endgültiges Urteil über die Ursachen des Dammbruchs.