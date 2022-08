Ihm wird vorgeworfen, während seiner Tätigkeit als Reporter im Jahr 2017, militärische Geheimnisse über russische Waffenverkäufe im Nahen Osten und in Afrika an die Tschechische Republik, ein Nato-Mitglied, weitergegeben zu haben. Safronow bestreitet die Vorwürfe und nannte sie »eine völlige Zerrüttung der Justiz und des gesunden Menschenverstands«. Ein Urteil in diesem Fall wird in Kürze erwartet.