In schweren Zeiten müssen Gleichgesinnte zusammenstehen, dachten sich offenbar die Anhänger von Wladimir Putin und trafen sich am Dienstag zum Kongress in Moskau, um die »Internationale Bewegung der Russophilen« zu gründen. Der britische »Guardian« berichtet von der skurrilen Veranstaltung, auf der sich rund 90 Delegierte versammelten, darunter viele Verschwörungsideologen.