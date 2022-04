Die USA reagierten betont gelassen auf die Machtdemonstration Moskaus. Pentagon -Sprecher John Kirby sagte in Washington, Russland habe die Vereinigten Staaten im Rahmen seiner Verpflichtungen aus dem atomaren Abrüstungsvertrag New Start »ordnungsgemäß davon in Kenntnis gesetzt, dass es einen ICBM-Test plant«. Die Abkürzung ICBM steht für Interkontinentalrakete.

»Solche Tests sind Routine, und sie waren keine Überraschung«, betonte er. Der Test werde nicht als Bedrohung für die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten angesehen.

Laut Putin unabhängig von Sanktionen

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, sei die Rakete mit dem Nato-Codenamen SS-X-30 Satan 2 am Mittwochnachmittag vom Kosmodrom Plessezk im Gebiet Archangelsk abgeschossen worden. Die für den Test genutzten nicht atomaren Sprengköpfe schlugen demnach auf dem Gelände Kura auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka ein.

Die Sarmat soll die alten, schweren Wojewoda-Atomraketen künftig ablösen. Putin machte deutlich, dass die Waffen unabhängig von den internationalen Sanktionen gegen Russland in Serie gehen könnten. Russland habe alles, was es brauche. Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte an, die Truppen nun an dem neuen System auszubilden.