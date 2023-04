Der gewaltsame Tod Tatarskis in einem Café in Sankt Petersburg am Sonntag hatte international Aufsehen erregt. Zu dem Anschlag war es bei einer Veranstaltung der nationalistischen Bewegung »Cyber Front Z« gekommen, einem Zusammenschluss von russischen Kriegsbefürwortern. Bei dem Vorfall waren mehr als 30 Menschen teils schwer verletzt worden.