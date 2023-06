Wagner-Revolte Tschetschenische Spezialeinheiten ziehen ab – Beschränkungen in Region Rostow aufgehoben

Gestern Aufstand, heute Alltag: In Rostow soll es an Bus- und Bahnhöfen wieder normal laufen, die Autobahnen in der Region sollen frei sein. Zudem sind die tschetschenischen Spezialeinheiten abgezogen.