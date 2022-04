Es sind Szenen einer Trauerfeier - doch zumindest laut russischer Armee sind keine Menschenleben zu beklagen. In Sevastopol auf der völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim gedachten am Freitag Dutzende Menschen des gesunkenen russischen Kriegsschiffs Moskwa.

Sergei Gorbachev, Reserveoffizier

»Es war ein Symbol unserer Macht, unserer Hoffnung, der Wiederbelebung unserer Flotte in den 90er Jahren. Es war ein Symbol für technische und wissenschaftliche Errungenschaften, es symbolisierte die Kraft unserer Armee.«

Der Raketenkreuzer war das Flaggschiff Putins Schwarzmeerflotte. Es gilt als größter militärischer Verlust Russlands seit Jahrzehnten.

Doch wie kam es zu dem Untergang? Dazu gibt es verschiedene Angaben. So sagt Russland: Bei einem Feuer an Bord sei Munition explodiert. Beim Versuch das beschädigte Schiff abzuschleppen sei es während eines Sturms gesunken. Meterelogen sagen allerdings es habe keinen Sturm gegeben. Die 500 Crewmitglieder seien laut russischen Angaben auf andere Schiffe der Flotte gebracht worden. Die Ukraine wiederum sagt: Sie habe das Flaggschiff mit Raketen des Typs Neptun getroffen. Militärexperten halten diese Version für wahrscheinlich, die russische für pure Propaganda.

Der Untergang der Moskwa war auch Thema in einer Talkshow des russischen Staatsfernsehens. Der Journalist Kevin Rothrock, der regelmäßig die russischen Medien auswertet, teilte einen Ausschnitt der Sendung auf Twitter.

Wladmir Bortko, Regisseur

»Der Kreuzer Moskwa ist ein absoluter Grund für einen Krieg. 100 Prozent. Das ist unser Flaggschiff. Da gibt es nichts zu überlegen. Es braucht eine Antwort.«

Obwohl Russland den ukrainischen Angriff bestreitet, spricht die Ukraine von einer russischen Racheoffensive. So vermuten die örtlichen Behörden in Kiew einen Vergeltungsanschlag.

Der Untergang der Moskwa hat für viele Ukrainer jedoch auch Symbolkraft. Als zu Beginn des Krieges die ukrainische Schlangeninsel von russischen Kräften erobert wurde, sollen ukrainische Soldaten auf Kapitulationsaufforderungen der Moskwa entgegnet haben: »Fick dich, russisches Kriegsschiff«. Angelehnt an diese Szene wurde erst vor kurzem eine Briefmarke in Umlauf gebracht. Sie zeigt einen ukrainischen Soldaten, der dem russischen Kriegsschiff den Mittelfinger zeigt.

Vladyslav, Anwohner

»Sobald wir das, wie auch immer man nennen mag, mit Russland beendet haben, werden wir mit dieser Briefmarke an all das erinnern. Wir werden sie unseren Kindern und Enkeln zeigen, ihnen erklären, was damals passiert ist und auf den Spruch verweisen.«

In Kiew war die Briefmarke bereits am Freitagnachmittag ausverkauft.