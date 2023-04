Am Ende des Gesprächs appelliert Karakulow an seine früheren Kollegen. »Sie müssen aufhören, diese kriminellen Befehle zu befolgen.« Und: »Es liegt an Ihnen, diesen Wahnsinn sehr schnell zu beenden. Ich wünschte, Sie würden das tun, denn es würde viele Leben retten.«

Die Invasion in das Gebiet eines souveränen Staates sei für ihn unbegreiflich. »Wie viele namenlose Opfer gibt es in diesem Krieg, wie viele davon sind Kinder? Wie viele solcher Opfer sind noch nötig, bevor Sie aufhören, das hinzunehmen?« Es werde sich nichts ändern, wenn man immer nur schweige. »Dieser Krieg muss beendet werden, und es ist an der Zeit, das Schweigen zu brechen.«