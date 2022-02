Bedrohung der Ukraine Panzer, Dekrete, Sanktionen – Was Sie über die jüngste Eskalation in Osteuropa wissen müssen

Wladimir Putin erkennt Donezk und Luhansk als unabhängig an – und schickt russische Truppen in die Ostukraine. Was hat es mit den Dekreten des Kremlchefs auf sich? Und wie geht es heute weiter? Die wichtigsten Antworten im Überblick.