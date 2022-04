Baerbock kündigt Russland-Sanktionen an »Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden«

In einem Kiewer Vorort wurden massive Gräueltaten von russischen Streitkräften an Zivilisten begangen. Das Entsetzen ist groß, der Westen kündigt nun neue Sanktionen an.