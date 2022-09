Der Block 6 war der letzte noch arbeitende Reaktor des AKW und hatte das AKW selbst mit Strom versorgt. Am Samstagabend konnte laut Energoatom eine Stromleitung wieder in Betrieb genommen werden, das AKW werde nun mit Strom aus dem ukrainischen Stromnetz versorgt. »Daher wurde beschlossen, den Triebwerksblock Nr. 6 abzuschalten und in den sichersten Zustand zu versetzen«.