Am Samstagabend konnte laut Energoatom eine Stromleitung wieder in Betrieb genommen werden, das AKW werde nun mit Strom aus dem ukrainischen Netz versorgt. »Daher wurde beschlossen, den Block Nummer 6 abzuschalten und in den sichersten Zustand zu versetzen«. Das ist der Kaltzustand.

Kraftwerke brauchen Strom für Kühlung der Brennstäbe

Am 25. August mussten die damals zwei noch arbeitenden Reaktoren nach Beschuss zeitweise notabgeschaltet werden, anschließend fiel in den umliegenden von Russland besetzten Gebieten der Strom aus. Anfang September inspizierten Experten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) das von Russland besetzte Kraftwerk – und teilten danach ihre großen Sorgen mit. Um ein Unglück zu verhindern, brauche es sofortige Maßnahmen, inklusive einer Sicherheitszone um das Kraftwerk, hieß es in einem Bericht. Der frühere stellvertretende IAEA-Direktor Olli Heinonen warnte im SPIEGEL vor einem Ausfall der Kühlung. Zwei IAEA-Experten sollen nun dauerhaft auf dem Gelände bleiben.