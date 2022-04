Krieg in Osteuropa Beginn der »Schlacht um den Donbass«, Todesopfer in Charkiw und Lwiw – das geschah in der Nacht

Was in den vergangenen Stunden geschah In der Ukraine haben die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew mit dem erwarteten Großangriff im Osten des Landes begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend in einer Videobotschaft: »Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit Langem vorbereitet haben.« Ein »sehr großer Teil der ganzen russischen Armee« werde nun für diese Offensive verwendet. Zugleich versicherte er: »Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden: Wir werden kämpfen.«

Noch vor Selenskyjs Ansprache hatte der Generalstab der ukrainischen Armee von »Anzeichen des Beginns der Offensive« gesprochen, insbesondere in den Gebieten um die Großstädte Charkiw und Donezk. Andriy Yermak erklärte via Telegram: »Die zweite Phase des Krieges hat begonnen.«

Von russischer Seite gab es für den Beginn der Offensive bislang keine Bestätigung.

In Charkiw starben am Montag ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen durch russische Angriffe. 15 weitere Personen seien verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Kind, sagte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow. »Die Granaten fielen direkt vor Häuser, auf Kinderspielplätze und in die Nähe von humanitären Hilfsstellen.« Er warf der russischen Armee einen Angriff auf Zivilisten vor. Ärzte und Rettungskräfte seien rund um die Uhr im Einsatz, um die Folgen des Beschusses zu beseitigen, hieß es.

Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurden am Montagabend ebenfalls mutmaßliche Raketeneinschläge gemeldet. »In Mykolajiw kam es zu mehreren Explosionen. Wir sind dabei, die Situation zu untersuchen«, teilte Bürgermeister Olexander Senkewytsch mit.

In der belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol gingen die Kämpfe weiter. Der ukrainische Generalstab berichtete von Raketen- und Bombenangriffen. Dabei kämen auch Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 zum Einsatz. Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland vor, Mariupol dem Erdboden gleichmachen zu wollen. Das Regiment »Asow« forderte die Einrichtung eines eigenen Korridors für die Evakuierung von Zivilisten. Mariupol ist seit dem 1. März vollständig von russischen Truppen eingeschlossen und beinahe komplett erobert.

DER SPIEGEL

Auch im Westen der Ukraine wurden Ziele angegriffen: In der 720.000-Einwohner-Stadt Lwiw (früher: Lemberg) gab es nach Angaben der Behörden erstmals Todesopfer durch russische Raketen. Dort starben mindestens sechs Menschen, zahlreiche weitere Menschen sind ukrainischen Angaben zufolge verletzt worden. Berichtet wurde von vier oder fünf Raketeneinschlägen. Es sollen auch zivile Gebäude wie ein Reifenservice und ein Hotel getroffen worden sein. Moskau bestätigte am Abend die Angriffe: Dabei sei auch ein Logistikzentrum mit Waffen aus dem Westen zerstört worden. Das sagt Kiew Neben seinen Äußerungen zu den aktuellen Kampfhandlungen in der Ukraine hat sich Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache noch zu weiteren Themen geäußert. So erklärte er auch, den Fragebogen für einen EU-Beitritt seines Landes an die Europäische Union weitergeleitet zu haben – und sprach von einem »historischen Schritt«. »Jeder Staat, der der EU beigetreten ist, hat das gleiche Verfahren mit dem Fragebogen durchlaufen. Der einzige Unterschied ist, dass es bei ihnen Jahre gedauert hat. Bei uns war es nur etwas mehr als eine Woche.«