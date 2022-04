Was in den vergangenen Stunden geschah Die ukrainische Armee hat Medienberichten zufolge eine Eisenbahnbrücke im Gebiet Donezk gesprengt. Dabei sei ein russischer Güterzug getroffen worden, wie die Onlinezeitung »Ukrajinska Prawda« schrieb. Nach Angaben des Onlineportals »Hromadske« ist unklar, um welche Art Waggons es sich handelte. Bei der zerstörten Brücke handelte es sich demnach um eine Verbindung über den Fluss Siwerskyj Donez zwischen den Orten Lyman und Rajhorodok im Osten der Ukraine. Die Eisenbahnverbindung nach Lyman, das im Epizentrum der Kämpfe in der Ostukraine liege, sei damit zerstört. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das ukrainische Atomkraftwerk im südöstlich gelegenen Saporischschja geschickt. Die acht Vertreter von Rosenergoatom, das zum russischen Staatskonzern Rosatom gehört, fordern von der Stationsleitung tägliche Berichte zu »vertraulichen Fragen« in Bezug auf den Betrieb des AKWs, heißt es in einer Erklärung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) unter Berufung auf ukrainische Behörden. Demnach wird das Kernkraftwerk weiterhin von ukrainischem Personal betrieben, aber von russischen Streitkräften kontrolliert. Russische Truppen hatten die Anlage am 4. März besetzt. Den Angaben nach arbeiten die ukrainischen Mitarbeiter »unter unglaublichem Druck«.

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in seiner abendlichen Videoansprache zur Lage im Osten des Landes: »Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt.« Details nannte er nicht. Außerdem sagte Selenskyj am Freitagabend nach Angaben der »Ukrajinska Prawda«, es bestehe ein hohes Risiko, dass Kiew die Verhandlungen mit Moskau abbreche. Er forderte erneut direkte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin.

Selenskyj hat in einem Interview von einem neuen Massengrab mit 900 Toten im Kiewer Gebiet gesprochen und damit Verwirrung ausgelöst. Sein Sprecher und die Polizei dementierten. »Zum Stand 29. April sind insgesamt 1187 Leichen von Opfern der russischen Armee im Gebiet Kiew entdeckt worden, wahrscheinlich meinte der Präsident diese Gesamtziffer, als er von über 900 sprach«, hieß es in einem Kommentar der Polizei des Gebiets Kiew. Auch Präsidentensprecher Serhij Nykyforow sagte der Onlinezeitung »Ukrajinska Prawda«, dass der Präsident die Gesamtzahl gemeint habe. Das sagt Moskau Die russische und die ukrainische Delegation diskutieren nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow täglich über den Entwurf eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Kriegs. Die russische Seite befürworte eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses, sagte Lawrow nach Angaben der russischen Agenturen Tass und Interfax vom frühen Samstagmorgen in einem Interview mit der chinesischen Agentur Xinhua.

Bild vergrößern Sergej Lawrow Foto: IMAGO/Russian Foreign Ministry / IMAGO/ITAR-TASS

Die Verhandlungen laufen nach Lawrows Darstellung allerdings nicht gut. Sie würden auch durch die »militante Rhetorik und hetzerische Aktionen der westlichen Unterstützer von Kiew« behindert. Lawrow warf in dem Interview außerdem der Nato vor, das Ende der von offizieller russischer Seite so bezeichneten »Spezialoperation« durch politische Vereinbarungen und Waffenlieferungen zu verhindern. Er sieht Russland einem anderen Interview zufolge aber nach eigenen Angaben nicht im Krieg mit der Nato. Vielmehr glaube diese, mit Russland im Krieg zu sein, sagte Lawrow den russischen Agenturen Ria und Tass zufolge dem arabischsprachigen Sender Al Arabiya. Weiterhin drohe Russland nicht mit Atomwaffen, westliche Medien übertrieben bei diesem Thema. »Wir ›spielen‹ nicht mit einem Atomkrieg«, sagte Lawrow demnach. Er hatte zuvor vor einer realen Gefahr eines Dritten Weltkriegs gewarnt.

Lawrow wiederholte in dem am Freitag veröffentlichten Interview den Agenturen zufolge, dass die von offizieller russischer Seite sogenannte »Spezialoperation« dann ende, wenn alle Ziele erreicht seien. Dies sei, die Zivilbevölkerung in der Ostukraine zu schützen und sicherzustellen, »dass es keine Bedrohungen aus dem Territorium der Ukraine für diese Bevölkerung und für Russland gibt.« In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk hatten prorussische Separatisten Volksrepubliken ausgerufen, die Kremlchef Wladimir Putin kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine als unabhängig anerkannt hatte. Der russische Außenminister sagte außerdem, dass Russland die Routen kenne, über die der Westen Waffen an die Ukraine liefern wolle. Die gelieferten Waffen sollen ihm zufolge zum Ziel der »Spezialoperation« werden, »sobald sie das Territorium der Ukraine erreichen«. Internationale Reaktionen Die USA bilden in Deutschland und an anderen Standorten ukrainische Soldaten im Umgang mit militärischer Ausrüstung aus. Der Sprecher des US-Verteidigungsministers, John Kirby, sagte am Freitag in Washington, das Training auf deutschem Boden habe bereits begonnen. Es gehe unter anderem um den Umgang mit Haubitzen und anderen Waffensystemen, die Kiew zur Unterstützung im Krieg gegen Russland bekomme. Kirby kritisierte den russischen Präsidenten wegen dessen Kriegsführung in der Ukraine auf ungewöhnlich emotionale Weise. »Es ist Brutalität der kältesten und verdorbensten Art«, sagte der Pentagonsprecher mit Blick auf Putins Vorgehen in dem Krieg.

DER SPIEGEL

»Wir sind davon ausgegangen, dass Putin in der Lage ist, das was er für die nationalen Interessen Russlands hält, knallhart und mit brutaler Entschlossenheit zu verfolgen. Ich denke, das war uns allen klar«, sagte er und fügte hinzu: »Ich glaube nicht, dass wir das Ausmaß, in dem er diese Art von Gewalt und Grausamkeit an den Tag legen würde, richtig eingeschätzt haben.« Putins Kriegsbegründung, er wolle die Ukraine entnazifizieren und russische Bürger in dem Land schützen, nannte Kirby »Schwachsinn«. »Es ist schwer, diese Rhetorik mit dem in Einklang zu bringen, was er in der Ukraine tatsächlich mit unschuldigen Menschen macht.« Die US-Regierung hat die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Indonesien im November kritisiert. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte US-Präsident Joe Biden habe »öffentlich zum Ausdruck gebracht«, dass er gegen eine Teilnahme Putins an dem Treffen auf Bali sei. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, es könne angesichts des Kriegs in der Ukraine im Umgang mit Russland »in der internationalen Staatengemeinschaft und in internationalen Institutionen« keine Rückkehr zur Normalität geben.

Die Außenminister Frankreichs und Deutschlands, Jean-Yves Le Drian und Annalena Baerbock (Grüne), wollen ihre Unterstützung für den ukrainischen Nachbarstaat Moldau vertiefen. In einem Telefonat hätten beide Minister über die Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik gesprochen und dabei ihre »gemeinsame Entschlossenheit« bekundet, das Land »angesichts der Gefahren seiner Destabilisierung zu unterstützen«, sagte die Sprecherin des französischen Außenministeriums, Anne-Claire Legendre. Die prorussische Separatistenregion Transnistrien war diese Woche von mehreren Explosionen erschüttert worden. Das verstärkte die Furcht vor einem Überschwappen des Kriegs auf Moldau. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert die diplomatische Isolierung Russlands. »Ganz entscheidend ist, dass strategische Partner Russlands sich von Putin abwenden. 45 Staaten haben den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt, darunter fünf Atommächte. Putins Regierung muss isoliert werden«, sagte er der »Rheinischen Post« . »Das müssen wir durch Gespräche in den Ländern erreichen.« Beispielsweise wolle Indien große Gasmengen aus Russland kaufen. Auch China sei ein wichtiger Unterstützer Russlands. Wirtschaftliche Reaktionen Die ukrainische Zentralbank will den Devisenmarkt stabilisieren und den Druck auf die internationalen Reserven des Landes verringern. Wie die Bank in einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung bekannt gibt, sollen ab dem 4. Mai die Obergrenzen für offene Long- und Short-Positionen der Banken auf fünf Prozent ihres aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals gesenkt werden. Darüber hinaus sei es den Banken vorübergehend untersagt, eine Reihe von Derivatkontrakten auf dem Geldmarkt abzuschließen, mit Ausnahme von Swaps. Außerdem werden die Banken die Ausgabe neuer Sparbriefe, die auf Fremdwährungen lauten, ab Samstag, dem 30. April, aussetzen müssen. Humanitäre Lage Rund 1,02 Millionen Menschen sind seit dem 24. Februar nach Äußerung des russischen Außenministers Sergej Lawrow aus der Ukraine nach Russland »in Sicherheit« gebracht worden. Wie Lawrow in einer am frühen Samstag veröffentlichten Erklärung mitteilt, stammen davon allein 120.000 Menschen aus den Regionen Donezk und Luhansk.

Was heute passiert Die Grünen beraten in Düsseldorf auf dem Länderrat darüber, wie Deutschland dem russischen Angriff auf die Ukraine am besten entgegentreten kann. Die CSU will im Zeichen des Ukrainekriegs auf einem kleinen Parteitag in Würzburg ihr außenpolitisches Profil schärfen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht ein Leitantrag des Parteivorstands mit dem Titel »Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken«, mit dem die Christsozialen für eine Vertiefung der Partnerschaft zu den westlichen Staaten werben. Unter anderem schlägt die CSU eine Wirtschafts-Nato vor. Außerdem finden zahlreiche Demonstrationen statt. Friedens- und Umweltaktivisten protestieren in Berlin und zehn weiteren deutschen Großstädten für ein sofortiges Embargo für russisches Öl. Auf Fahrrädern, Lastenrädern und Tandems wollen sie eine Verkehrspolitik fordern, die Öl einspart, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. In Dresden ist eine Pro-russische Kundgebung angekündigt. Aber es sind auch mehrere Solidaritäts-Demonstrationen für die Ukraine angemeldet.