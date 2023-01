Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage in der schwer umkämpften Stadt Soledar im östlichen Gebiet Donezk als weiter hoch angespannt beschrieben. »Es ist sehr schwer: Es sind dort kaum noch intakte Wände übrig«, sagte er in seiner Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag mit Blick auf die ukrainischen Soldaten in der stark zerstörten Stadt. »Der Boden in Soledar ist mit den Leichen der Angreifer bedeckt und von den Explosionen gezeichnet.«