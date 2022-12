Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau indirekt vorgeschlagen, die Besatzungstruppen ab Weihnachten aus der Ukraine abzuziehen. Mit diesem Schritt könne Russland seine wahren Absichten erkennen lassen, sagte Selenskyj in einer Videoschalte zum Gipfel der G7 in Berlin am Montag. Sollte Russland seine Armeen aus der Ukraine abziehen, würde dadurch eine zuverlässige Einstellung der Kampfhandlungen erreicht. »Und ich sehe keinen Grund, warum Russland dies nicht jetzt tut, zu Weihnachten. Die Antwort aus Moskau wird zeigen, was man dort wirklich will«, wurde Selenskyj weiter von der Staatsagentur Unian zitiert. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass Russland zeitnah die Kampfhandlungen einstellt.

Das sagt Kiew

Selenskyj rechnet nach eigener Aussage stattdessen mit weiteren Attacken gegen die Stromversorgung seines Landes. »Nach jedem russischen Angriff stellen wir das System wieder her, so weit wie möglich«, sagte er am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen, um die Schäden zu reparieren. Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine Terrortaktik nicht aufgegeben habe. »Das Ausbleiben massiver Raketenangriffe bedeutet nur, dass sich der Feind auf neue vorbereitet und jederzeit zuschlagen kann«, sagte Selenskyj.