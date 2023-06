Scholz (SPD) sagte, gegenwärtig seien die Hauptanstrengungen darauf gerichtet, die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. »Wir werden das auch weiter machen, so lange wie das notwendig ist, darauf sind wir vorbereitet.« Trotzdem mache die intensive Debatte über Sicherheitsgarantien Sinn, sagte der Kanzler. »Das machen wir weiter sehr intensiv und das wird dann fertig sein, wenn da ein gemeinsames Gesprächsergebnis entstanden ist. Aber klar ist: Wir brauchen so was, und wir brauchen es in sehr konkreter Form.«

Auch Macron zeigte sich zurückhaltender als Duda. Man wolle über die »Unterstützung der Nato für die Ukraine reden, um ihr alle Perspektiven zu geben, auf die sie ein Anrecht hat.« Er hoffe, dass der anstehende Nato-Gipfel es ermöglichen werde, einen Weg aufzuzeigen und eine klare Vision für die Zukunft der kollektiven Sicherheit zu entwickeln. Auf dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 11. und 12. Juli will die Ukraine eine konkrete Perspektive auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis bekommen.