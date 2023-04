Die Spitzendiplomaten der G7-Gruppe plädierten dafür, die Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen und Russland für seine Invasion zu bestrafen. Russlands Krieg in der Ukraine nahm am Montag einen Großteil der Tagesordnung der G7-Vertreter im japanischen Karuizawa ein. Die Gespräche dienen der Vorbereitung des G7-Gipfels, der im nächsten Monat in Hiroshima stattfindet.

Die Welt befinde sich in Bezug auf die Kämpfe in der Ukraine an einem »Wendepunkt«, sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi laut einer japanischen Zusammenfassung seinen Kollegen. Man müsse »einseitige Versuche, den Status quo mit Gewalt zu ändern«, zurückweisen.

Rosneft zieht vor Gericht

Der russische Ölkonzern Rosneft klagt gegen die verlängerte Treuhandverwaltung der Ölraffinerie in Schwedt. Bei der Beurteilung dieses Schritts seien nicht die ursprünglichen Befürchtungen des Sommers von 2022 von Bedeutung, erklärte die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmendier Legal am Montag. Vielmehr gehe es um die faktische und juristische Situation vom 15. März 2023. Erforderlich sei eine komplett neue Bewertung.

Die Bundesregierung hatte an dem Tag die Treuhandverwaltung der Raffinerie um sechs Monate verlängert.

Am Tag zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung der Raffinerie ab September 2022 abgewiesen und erklärt, die Regierung habe innerhalb ihrer Befugnisse agiert, um die Energieversorgung zu sichern. Hintergrund waren Befürchtungen eines russischen Lieferstopps im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Die Rosneft-Anteile sind unter der Treuhandverwaltung, gehören rechtlich jedoch weiter dem russischen Unternehmen. Die PCK-Raffinerie Schwedt spielt mit seinen gut 3000 direkt und indirekt Beschäftigten für die Versorgung von Ostdeutschland mit Benzin und anderen Raffinerieprodukten eine zentrale Rolle.

