Selenskyj dankte dem ukrainischen Parlament, das am Montag die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert hatte – ein Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. »Ich bin allen Volksabgeordneten dankbar, die unsere europäische Integration unterstützt haben.«

Bei der Verteidigung gegen die russischen Invasoren geht es laut Selenskyj auch darum, auf das Leid der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen und so internationale Hilfe zu mobilisieren. Doch je länger der Krieg dauere, desto schwieriger werde es, »um die Aufmerksamkeit von Hunderten Millionen Menschen in verschiedenen Ländern zu konkurrieren«, sagte Selenskyj. »Aber ich werde alles tun, damit die Aufmerksamkeit für die Ukraine nicht nachlässt.«

Das sagt Moskau

Das russische Außenministerium will offenbar am Dienstag den EU-Botschafter in Moskau einbestellen. Das berichtete der Gouverneur der Exklave Kaliningrad. Hintergrund sind Beschränkungen des Bahntransits zwischen dem zu Russland gehörenden, aber zwischen Polen und Litauen gelegenen Kaliningrad und dem russischen Kernland. Unter das von Vilnius verhängte Transitverbot fallen Waren, die von der Europäischen Union sanktioniert worden sind. Moskau hatte von einem illegalen Schritt gesprochen.

Internationale Reaktionen

Ein US-Bürger ist nach Angaben des amerikanischen Außenministeriums in der Ukraine ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus New York sei am 15. Mai bei Kämpfen getötet worden, heißt es in einem Nachruf, der bereits Anfang des Monats in der Zeitung »The Recorder« veröffentlicht wurde. Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte den Tod und erklärte, dass US-Bürger wegen des Krieges nicht in die Ukraine reisen sollten. Menschen aus den USA und anderen Ländern haben sich seit Beginn des russischen Einmarschs freiwillig gemeldet, um an der Seite der Ukraine zu kämpfen.

Die USA erwägen gemeinsam mit Verbündeten eine Preisobergrenze für russisches Erdöl. »Wir sprechen über eine Preisdeckelung oder eine Preisaussetzung, die die jüngsten und vorgeschlagenen Energiebeschränkungen Europas, der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und anderer Länder verstärken würden, die den Preis für russisches Öl drücken und Putins Einnahmen schmälern würden, während gleichzeitig mehr Öl auf den Weltmarkt gelangen könnte«, sagte Finanzministerin Janet Yellen zu Reportern in Toronto.

Eine Preisobergrenze würde zudem »Nebeneffekte auf einkommensschwache Länder und Entwicklungsländer« verhindern, die derzeit mit den hohen Preisen für Nahrungsmittel und Energie zu kämpfen hätten.