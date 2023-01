Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte in der Debatte über eine Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart an die Ukraine die Einheit der Nato. Seit Beginn des Kriegs habe es in der Allianz »ein noch nie da gewesenes Level an Unterstützung« gegeben, inklusive Deutschlands, sagte Stoltenberg im TV-Sender »Welt« auf die Frage, ob das Bündnis in einer entscheidenden Phase des Kriegs gespalten sei. Es gebe jetzt einen Konsultationsprozess, welche Art Ausrüstung man der Ukraine liefern sollte. Manchmal brauche es auch etwas Zeit, um vertraulich mit den Alliierten zu konsultieren.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn nahm derweil den deutschen Kanzler Olaf Scholz in Schutz. »Der Feind ist nicht Bundeskanzler Scholz, der Feind heißt Putin. Und darauf sollten wir uns konzentrieren«, sagte Asselborn am Montagabend im ZDF-»heute-journal«.

Scholz steht im In- und Ausland wegen der ungelösten Panzerfrage in der Kritik, hüllt sich aber seit Tagen in Schweigen . Mehrere EU-Staaten kritisierten die Bundesregierung am Montag beim Außenministertreffen in Brüssel teils sehr deutlich.

Asselborn wies nun darauf hin, dass Scholz zu der von Kiew seit Monaten geforderten Lieferung von Leopard-Panzern noch nicht Nein gesagt habe – aber eben auch noch nicht Ja. Im Übrigen sei Deutschland in dieser Frage in der EU auch nicht so isoliert, wie es in deutschen Medien teilweise dargestellt werde. Es gebe auch andere »große Länder und Grenzländer«, die zögerten, diesen Schritt zu gehen.