Der russische Oppositionspolitiker Ilja Jaschin ist in Moskau offenbar festgenommen worden. Die Journalistin Irina Babloyan berichtete bei Telegram, sie sei mit ihrem Freund Jaschin im Park spazieren gewesen als die Polizei gekommen sei und ihn mitgenommen habe.

Der Anwalt Wadim Prochorow, der schon mehrfach russische Oppositionelle vertreten hat, teilte ebenfalls mit, dass Jaschin sich in Gewahrsam befinde – angeblich, weil er einem Polizisten nicht gehorcht habe. Es sei ihm nicht erlaubt worden, Jaschin zu sehen, so der Jurist. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme gibt es bislang nicht.

Das sagt Kiew

Nach dem Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk hat Präsident Selenskyj den Westen mit Nachdruck um moderne Luftabwehr-Systeme ersucht. Die Ukraine habe schon vor dem Krieg und direkt nach der russischen Invasion darum gebeten, sagte er in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht zum Dienstag . »Die Menschen im Einkaufszentrum von Krementschuk verdienten die gleiche Sicherheit wie Menschen in jedem Einkaufszentrum weltweit, ob irgendwo in Philadelphia oder Tel Aviv, oder in einer Einkaufspassage in Dresden. Die Welt kann – und muss deshalb – den russischen Terror stoppen.«