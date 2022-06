US-Behörden wollen zwei Flugzeuge des Oligarchen Roman Abramowitsch, der enge Beziehungen zu Wladimir Putin haben soll, beschlagnahmen. Es handle sich um einen sogenannten Dreamliner (Boeing 787-8) und einen Privatjet des Herstellers Gulfstream, die zusammen rund 400 Millionen US-Dollar (gut 370 Millionen Euro) wert seien, teilte das Justizministerium am Montag mit. (Lesen Sie hier mehr).

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankt sich in seiner abendlichen Videoansprache bei Großbritannien. »Ich bin Premierminister Boris Johnson dankbar für sein umfassendes Verständnis für unsere Forderungen und seine Bereitschaft, der Ukraine genau die Waffen zu liefern, die sie so dringend braucht, um das Leben unseres Volkes zu schützen.« Großbritannien hatte am Montag angekündigt, hochleistungsfähige Mehrfachraketenwerfer mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern an die Ukraine zu liefern.