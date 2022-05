Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

US-Präsident Joe Biden hat am Montag ein Gesetz unterzeichnet, das die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine und andere osteuropäische Staaten erleichtert. Biden sprach von einem »wichtigen Instrument zur Unterstützung der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes in ihrem Kampf zur Verteidigung ihres Landes und ihrer Demokratie« gegen den Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin. »Die Kosten des Kampfes sind nicht gering. Aber ein Nachgeben gegenüber der Aggression ist noch teurer.«

Außerdem bat Biden den Kongress um eine schnelle Bewilligung des von ihm beantragten Milliardenpakets zur Unterstützung der Ukraine in Russlands Angriffskrieg. »Ich habe die Mittel, die mir von einer überparteilichen Mehrheit im Kongress zur Unterstützung der ukrainischen Kämpfer zur Verfügung gestellt wurden, fast ausgeschöpft«, teilte Biden am Montag mit. Dies könne bereits in rund zehn Tagen der Fall sein. »Wir können nicht zulassen, dass unsere Hilfslieferungen eingestellt werden, während wir auf weitere Maßnahmen des Kongresses warten.«

Wirtschaftliche Reaktionen

Die USA haben die Importzölle für ukrainischen Stahl für ein Jahr ausgesetzt. Das gab der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei Twitter bekannt. Eigentlich beträgt der Zoll 25 Prozent. Die Frage sei bei seinem Besuch in Washington Mitte April diskutiert worden. Der 46-Jährige dankte den USA für die schnelle Entscheidung.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte nach eigenen Angaben die ersten instandgesetzten Schützenpanzer vom Typ Marder in drei Wochen liefern. Das sagte Vorstandschef Armin Papperger der »Süddeutschen Zeitung« . »Wir warten auf die endgültige Entscheidung der Regierung. Aber es gibt derzeit genügend Länder, die diese Fahrzeuge haben wollen, nicht nur die Ukraine.« Der Bundestag hatte die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine Ende April genehmigt. Allerdings hält sich die Bundesregierung mit Angaben zu einzelnen Waffentypen wie zum Beispiel Leopard-Kampfpanzern oder Marder-Schützenpanzern bedeckt.

Humanitäre Lage

Im belagerten Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen sich immer noch rund 100 Zivilpersonen aufhalten. Zudem befänden sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt, sagte der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko am Montagabend. »Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will«, wurde er von der »Ukrajinska Prawda« zitiert.

In anderen Berichten war zuvor von einer vollständigen Evakuierung aller Zivilisten aus dem Stahlwerk die Rede gewesen.