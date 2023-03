»Im größten Teil unseres Landes, wo es uns gelungen ist, für relative Sicherheit zu sorgen, können sie (die Bewohner) vielleicht nicht nachempfinden, wie das Leben der Menschen ist, die in den Grenzgebieten zu Russland und im Süden unseres Landes leben«, sagte Selenskyj. Dort seien die Menschen zwar nicht an der Front, aber dennoch direkt im Krieg. »Dort, wo Russland ständig versucht, alles zu zerstören, was die Menschen haben, ständig – und das ist keine Übertreibung.«

Die ukrainischen Streitkräfte seien bemüht, mit ihrem Einsatz die Sicherheit für diejenigen Menschen wiederherzustellen, die diese ständigen russischen Angriffe erdulden müssten: »Jede Bewegung unserer Fahne nach vorne wird die Sicherheit unseres Volkes erhöhen.«

Aufarbeitung von Kriegsverbrechen

US-Justizminister Merrick Garland hat den Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, als »Kriegsverbrecher« bezeichnet. Das US-Justizministerium helfe Kiew dabei, seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine mutmaßlich begangene Kriegsverbrechen zu untersuchen, sagte Garland am Mittwoch in einer Anhörung des US-Senats. Darunter auch Verbrechen, die der Gruppe Wagner zugeschrieben werden.